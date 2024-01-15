كُتاب هآرتس الإسرائيلية: إسرائيل تدفع ثمن حديث الحمقى ونصف مليون جائع بغزة

تدخل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ضد أهالى قطاع غزة، شهرها الرابع، مع ارتفاع أعداد الشهداء لأكثر من 23 ألف.

وذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل تدفع ثمن التصريحات الفارغة التي تخرج من أفواه بعض الإسرائيليين في الإعلام، في إشارة للدعوى التى قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال الحرب الجارية على سكان قطاع غزة.

وعن ذلك قالت كاتبة الإسرائيلية نواه لانداو، في مقال عبر موقع هآرتس، يوم الأحد، إن اتهام إسرائيل في محكمة الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية حدثت بسبب "أفراد الجمهور الحمقى وغير المسئولين الذين تحدثوا إلى الكاميرات بدون رقابة".

وتابعت لانداو أن البعض يذهب في تحليله لأسباب إدانة إسرائيل في محكمة العدل إلى مقاطع الفيديو التي يظهر فيها الجنود وهم يغنون والتي عُرضت خلال المحاكمة.

وأشارت إلى أن المشكلة ليست المقاطع نفسها ولكن في سبب السماح للجنود الإسرائيليين بنشرها.

ومن ناحيته أكد الكاتب الإسرائيلي نير جونتارز أحد كتاب هآرتس في مقاله أن: "نصف مليون من سكان غزة أصبحوا يعانون الجوع الحاد".

وأضاف قائلا: "لقد أصبح نطاق الأزمة في غزة أكثر وضوحا؛ ووفقاً للأمم المتحدة، فإن إسرائيل تخلق الظروف التي تجعل الحياة في غزة مستحيلة؛ لكن القادة الإسرائيليين غير منزعجين من ذلك".

وواجهت إسرائيل مرافعة قوية ممنهجة خلال الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية بلاهاي، والتي تتهم خلالها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب الممتدة على القطاع منذ أكتوبر الماضي.

وتواجه إسرائيل ردود فعل دولية واسعة رافضة لمنهجيتها في الحرب، ومطالبة بوقف إطلاق النار، في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا وأمريكا وإيطاليا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها كرد فعل على الإدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا خلال مرافعتها لمحكمة العدل الدولية.

ولاقت مرافعة دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية استحسانا عربيا ودوليا واسعا فيما رد رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو، يوم الأحد بأنه لن يوقف إسرائيل محكمة العدل الدولية ولا أي فرد آخر".