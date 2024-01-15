لجنة الانتخابات الباكستانية ترفض تأجيل الانتخابات العامة

رفضت لجنة الانتخابات في باكستان اليوم الإثنين طلبا ورد في قرار لمجلس الشيوخ يسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات المقرر في 8 فبراير، مشيرة إلى اكتمال كل الترتيبات اللازمة لإجرائها وليس من المناسب إرجاؤها.

وقال موقع "جيو نيوز" الباكستاني، إن بيان لجنة الانتخابات يأتي ردا على قرار صدر عن مجلس الشيوخ في 5 يناير الجاري تقدم به العضو ديلاوار خان وتم تمريره بحضور عدد قليل من أعضاء المجلس.

واستند القرار، إلى أن ظروف الطقس القاسية في المناطق المرتفعة، وتدهور الوضع الأمني تبرر تأجيل إجراء الانتخابات.

وفي بيانها اليوم، قالت اللجنة، إنها تقدمت إلى المحكمة العليا بالتزام يتعلق بإجراء الانتخابات في 8 فبراير 2024.