 الوادي الجديد: إنشاء مستشفيين مركزيين جديدين في باريس وبلاط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوادي الجديد: إنشاء مستشفيين مركزيين جديدين في باريس وبلاط

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 10:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 10:26 ص

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور موافقة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على إنشاء مستشفيين مركزيين جديدين سريعة التجهيز سعة 30 سريرا بمركزي بلاط وباريس، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأوضح أنه سيتم إيفاد لجنة من الوزارة؛ لمعاينة المواقع المقترحة للإنشاء، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره لدعم القيادة السياسية والاستجابة لمطالب أهالي المحافظة، بما يعزز جهود الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتقديم خدمات طبية متكاملة ولائقة للمواطنين.

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