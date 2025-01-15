كيف سيتم توثيق عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل؟

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن كيف سيتم توثيق عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجونها.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم تجهيز السجانين بكاميرات، تمهيداً لإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين الأمنيين في صفقة التبادل التي تلوح في الأفق، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الكاميرات ستسجل كل مراحل عملية الإفراج.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "معا" عن مصادر في حركة حماس قولها إن إسرائيل تعرقل حاليا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وذكر موقع "واللا" العبري أن اتفاق وقف إطلاق النار موجود بالفعل، لكن الإعلان عن ذلك تأخر لحين الاتفاق على آليات تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق.

وأشار الموقع العبري إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو "حاول إفشال" الاتفاق في لحظاته الأخيرة من خلال المطالبة بإضافة جنود إلى قائمة الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وعددهم 33، في المرة الأولى مقابل إطلاق سراح ألف إسير فلسطيني.

كما أوضح المصدر في حماس أن "فئة" الجنود سيتم الإفراج عنها بعد الاتفاق على مفاتيح خاصة للأسرى الفلسطينيين وسيتم إطلاق سراحهم في مرحلة لاحقة من الصفقة.