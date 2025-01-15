 سموتريتش: الصفقة التي ستعرض على الحكومة سيئة وخطيرة على الأمن القومي لإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سموتريتش: الصفقة التي ستعرض على الحكومة سيئة وخطيرة على الأمن القومي لإسرائيل

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 10:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 10:33 م

أبدى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اعتراضه على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين المرتقب تنفيذه يوم الأحد المقبل.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، إن «الصفقة التي ستعرض على الحكومة سيئة وخطيرة على الأمن القومي لإسرائيل».

وأشار إلى أن «الصفقة تهدد الكثير من إنجازات الحرب، وستكلف بلاده المزيد من الدماء»، بحسب مزاعمه.

وذكر أن «الشرط الواضح لبقائه في الحكومة هو استئناف الحرب بقوة أكبر وبتشكيل جديد، حتى تحقيق النصر الكامل والأهداف، وعلى رأسها القضاء على حماس، وعودة جميع المحتجزين إلى منازلهم».

وأضاف: «على مدار اليومين الماضيين، دارت مناقشات ساخنة بيني وبين رئيس الوزراء حول هذا الموضوع، فهو يعرف ما هي المطالب التفصيلية للصهيونية الدينية.. والكرة الآن في ملعبه».


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