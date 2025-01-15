رئيس الوزراء القطري: بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد المقبل

توجه رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن، بالشكر إلى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، على جهودهم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «نتوجه بالشكر للأشقاء وفريق العمل من مصر، والوزير حسن رشاد، الذين أسهموا وعملوا بجد، بالشراكة مع القطريين لإنجاز الاتفاق».

وأشار إلى أن العمل جار على إنهاء الإجراءات التنفيذية الليلة، ثم اتخاذ الإجراءات الداخلية لدى الحكومة الإسرائيلية وتنفيذ الاتفاق يوم الأحد 19 يناير.

وأوضح أن إعلان تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكدا العمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.