أمريكا توسع العقوبات على روسيا وتهدد بعقوبات إضافية على الشركات المتعاملة مع موسكو

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها بصدد توسيع شبكة العقوبات على الشركات والمؤسسات التي تدعم جهود الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث أعادت إدراج نحو 100 كيان ضمن قائمة العقوبات، وفرضت عقوبات ضد 15 كيانا جديدا.

وذكر مسؤول كبير بوزارة الخزانة، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن أي شركة تجري معاملات تجارية جادة مع قطاعات ضمن الصناعات العسكرية الروسية ستواجه خطر التعرض للعقوبات.

وأضاف المسؤول أن شطب العقوبات سيتطلب إخطارا من الكونجرس. وقد تجعل هذه الخطوة تعديل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهورية للعقوبات دون تدقيق معلن أمرا أصعب.

وأشار المسؤول إلى فرض عقوبات جديدة على 15 شركة مرتبطة بروسيا والصين عملت معا على تفادي العقوبات المفروضة.