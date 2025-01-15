إعلام عبري: انفراجة في محادثات التهدئة في غزة والإعلان غدا عن اتفاق وقف إطلاق النار

كشف مسئول إسرائيلي لموقع «أكسيوس» الأمريكي أن الأطراف قد تعلن غدا الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، غدًا الخميس.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني، تأكيده أنه «من المتوقع الإعلان غدًا عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى».

وبعد تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس، أشار مصدر فلسطيني إلى تحقيق انفراج في المفاوضات حول صفقة التبادل. وبحسب التقرير فقد تم في الصباح الباكر خلال اجتماع قيادة حماس الاتفاق على النقاط وحل الخلافات.

وتشير التقديرات الآن إلى أن الإعلان عن الاتفاقية سيتم في وقت مبكر من الغد، وسيتم تنفيذها في فترة تتراوح بين يوم واحد و48 ساعة من لحظة الإعلان.