مقتل 78 شخصا في منجم ذهب مهجور بجنوب إفريقيا 

انتشلت فرق الإنقاذ والمتطوعون ما لا يقل عن 78 جثة قتيل وأكثر من 160 ناجيا من منجم ذهب مهجور في جنوب إفريقيا، حيث عانوا لأكثر من شهرين خلال مواجهة مع السلطات التي طالبتهم بالاستسلام للشرطة بسبب التعدين غير القانوني.

ولا يزال يعتقد أن مئات آخرين عالقون، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في كارثة لاقت انتقادات لقرار الحكومة في جنوب إفريقيا محاولة "إخراجهم بالقوة" عن طريق قطع الطعام والإمدادات الأخرى لفترة من الزمن عنهم.

وتدعي جماعات مدنية أن السلطات قامت أيضا بإزالة الحبال والرافعات التي كان يستخدمها العمال لدخول وخروج بعض الأنفاق وإرسال الإمدادات.

وتقول هذه الجماعات إن رفض الحكومة الذي استمر لأسبوعين تنفيذ عملية إنقاذ تسبب فى موت العديد من العمال جوعا أو عطشا.

وقد بدأت عملية الإنقاذ بعد أمر من المحكمة، لكن يمكن انتشال عدد قليل فقط من العمال في كل مرة، وقد تستغرق العملية عشرة أيام.

وتقول السلطات في جنوب إفريقيا إن العمال تمكنوا من الخروج من خلال فتحة أخرى في منجم بوفيلفونتين للذهب، وهو أحد أعمق المناجم في البلاد الغنية بالمعادن.

لكن النشطاء يقولون إن ذلك يتطلب رحلة خطرة تحت الأرض قد تستغرق أياما بالنسبة للبعض، وأصاب الضعف الشديد والمرض العديد منهم بعد شهور من العيش تحت الأرض مع قلة الطعام والماء. وتقول الشرطة إن بعض العمال رفضوا الخروج.

يشار إلى أن المنجم يقع على عمق 5ر2 كيلومتر وله العديد من الفتحات والمستويات ومتاهة من الأنفاق.

وقالت مجموعة تمثل العمال إن هناك العديد من المجموعات في أجزاء مختلفة من المنجم، وقدرت أن أكثر من 500 عامل كانوا تحت الأرض عندما بدأت عملية الإنقاذ.

ولم يتضح بعد الوقت الذى أمضاه العمال تحت الأرض، لكن الأقارب يقولون إن بعضهم كان هناك منذ يوليو.