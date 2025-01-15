نجم الأهلي السابق: أنصح صلاح بالانتقال للدوري السعودي لهذا السبب

تحدث محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، عن مفاوضات الهلال السعودي لضم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة "ميجا إف إم": "محمد صلاح حقق كل ما يريده مع ليفربول وحقق كل الأرقام التي يريدها."

وتابع محمد عبد الجليل: "اللاعب الذكي هو من يُفكر في السنوات المقبلة، خاصة إذا حقق إنجازات كبيرة خلال مسيرته الكروية."

واختتم محمد عبد الجليل: "رونالدو قدم كل شيء وبعدها ذهب للنصر السعودي من الأجل الاستمتاع، وصلاح يحتاج أيضًا أن يترك الضغوط في الدوري الإنجليزي، وأن يلعب بعيدا عن الضغوط."