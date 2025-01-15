مصادر: بوتين سيطالب بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو في أي محادثات مع ترامب

قالت مصادر مطلعة إن روسيا ستطالب بأن تقلص أوكرانيا علاقاتها العسكرية بشكل كبير مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأن تصبح دولة محايدة تمتلك جيشا محدودا في أي محادثات مع الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة على ما يدور في الكرملين والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أصبح واثقا بشكل متزايد من أنه يتمتع بالأفضلية في ساحة المعركة في أوكرانيا، مصمم على تحقيق هدفه المتمثل في عدم انضمام كييف على الإطلاق إلى حلف الناتو، ووضع حدود لقدرتها العسكرية.

وقال أحد المصادر المطلعة على استعدادات موسكو للمفاوضات المحتملة، إن موقف الكرملين هو أنه في حين أن الدول أعضاء الناتو قد تستمر في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا بموجب اتفاقيات أمنية ثنائية، إلا أنه لا يجب أن يتم استخدام أي من هذه الأسلحة ضد روسيا أو لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها.