 الإسكندرية: إغلاق الطريق الساحلي باتجاه مطروح بسبب الشبورة الكثيفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإسكندرية: إغلاق الطريق الساحلي باتجاه مطروح بسبب الشبورة الكثيفة

هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 12:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 12:55 ص

أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إغلاق الطريق الساحلي بدءًا من الكيلو 57 باتجاه محافظة مطروح بسبب كثافة الشبورة المائية.

وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السلامة.

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