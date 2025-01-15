الإسكندرية: إغلاق الطريق الساحلي باتجاه مطروح بسبب الشبورة الكثيفة

أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إغلاق الطريق الساحلي بدءًا من الكيلو 57 باتجاه محافظة مطروح بسبب كثافة الشبورة المائية.

وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السلامة.