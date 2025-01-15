هيسكي يحذر ليفربول: صلاح لا يمكن تعويضه

حذر إيميل هيسكي، نجم منتخب إنجلترا السابق، إدارة ليفربول من التفريط في محمد صلاح، نجم الريدز، مؤكدا أنه لا يمكنه تعويضه.

مازال الجدل مستمرا حول مستقبل محمد صلاح في ظل عدم توصله لاتفاق مع إدارة ناديه ليفربول بشأن تجديد التعاقد حتى وقتنا الراهن، مع تزايد الاهتمام من الهلال السعودي بالتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال إيميل هيسكي في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية:" من الصعب تحديد من سيكون الخسارة الأكبر لليفربول في الصيف المقبل، إذا خسرت محمد صلاح.. فكم سيكلفك بديله؟ هل يمكنك حتى إيجاد بديله؟".

أضاف:" من الذي يحقق أرقاما مثل صلاح؟ لا أحد على الإطلاق، أتفهم جيدا تقدمه في السن، لكن هذا لا يظهر أبدا في أدائه، صلاح لا يتوقف عن الجري في المباريات وإحصائياته تتحدث عن نفسها، صلاح لا يمكن تعويضه".

ينتهي عقود ثلاثي ليفربول صلاح وأرنولد وفان دايك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وحتى الوقت الحالي لم يحسم الريدز ملف تجديد الثلاثي، وعلق هيسكي على الأمر قائلًا:" أعتقد أن محمد صلاح هو الأهم بين الثلاثي".

أتم هيسكي تصريحاته بالتأكيد على أن تأخر حسم تجديد عقود ثلاثي ليفربول، لن يؤثر على تحديهم للتتويج باللقب، قائلًا:" لا أعتقد أن قضايا تجديد العقود في ليفربول ستؤثر على تحديهم للفوز باللقب، أعتقد أنها ستجعلهم أكثر تصميما على الاستمرار والفوز باللقب لإثبات خطأ المشككين، إنهم يقومون بالأمور على الوجه الصحيح، وسيكون من الصعب اللحاق بهم".