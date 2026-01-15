السعودية: إزالة 97 مليون مادة متطرفة وإغلاق 4294 قناة خلال عام 2025

أعلنت السعودية اليوم الخميس، إزالة أكثر من 97 مليون مادة متطرفة وإغلاق 4294 قناة خلال عام 2025.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس): "أثمر التعاون المستمر بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) في مجال مكافحة التطرف الرقمي عن نتائج خلال عام 2025، تمثلت في إزالة 97611787 مادة متطرفة، إلى جانب إغلاق 4294 قناة كانت تُستخدم لبث ونشر المحتوى المتطرف".

وتوزعت نتائج الجهود المشتركة على مدار عام 2025، حيث شهد الربع الأول إزالة 16062667 مادة متطرفة وإغلاق 1408 قنوات، وفي الربع الثاني تم حذف 30846485 مادة متطرفة كانت منشورة عبر 1254 قناة، أما الربع الثالث فقد أسفر عن إزالة 28495947 مادة متطرفة وإغلاق 1150 قناة متطرفة، فيما جرى في الربع الرابع حذف 22206688 مادة متطرفة وإغلاق 482 قناة استخدمتها التنظيمات المتطرفة في أنشطتها الدعائية.

وبذلك يرتفع إجمالي المواد المتطرفة التي تمت إزالتها منذ بدء التعاون المشترك بين (اعتدال) و(تليجرام) في فبراير 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2025 إلى 258307577 مادة متطرفة، إضافة إلى إغلاق 19087 قناة متطرفة، وفقا لوكالة واس.

ومنذ أن دشّنه الملك سلمان بن عبد العزيز، في 21 مايو 2017، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة 55 دولة في العالم، عكف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) من مقره في السعودية، على التصدي بحزم للأفكار المتطرّفة، ومواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية على شبكة الإنترنت.