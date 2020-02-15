أستاذ فلسفة: ديكارت كاد أن يحرق كافة مؤلفاته بعد إدانه جاليليو

قال الدكتور كرم عباس أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن "الفيلسوف الفرنسى ديكارت كان ينظر للعالم نظرة علمية بطريقة الفيزياء الميكانيكية، والسلطة الكنيسة كانت ترفض ذلك الاعتقاد لأنها ترى أن الله يتدخل فى كل شيء".

وأضاف "عباس" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "TeN" إن ديكارت كاد أن حرق كافة مؤلفاته بيده، بعدما شاهد إدانة الكنيسة لجاليليو، مشددا على أن ما يميزه ديكارت هو منهجيته العلمية.

وتابع: "ميزة ديكارت هو قيامه بما يعرف بثورة الحداثة وسيادة المفهوم العقلى، ونقل الفلسفة الغربية إلى الجانب العقلى، ومقولته (إنه يوجد شيء واحد فقط لا يمكننى الشك فيه هو وجود العقل) كانت بمثابة ثورة على أفكار الكنيسة"، مضيفا أن أشهر محاولة لنفض ديكارت كانت من جورج إدوارد مور، بمقولة "هذه يدى".