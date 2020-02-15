الصحة: فحصنا كافة المخالطين للحالة المصابة بـ«كورونا»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحالة الأولى المصابة بفيروس «كورونا» المستجد لم تظهر عليه أي أعراض إلى الآن، مؤكدًا أن الحالة مستقرة وعزلها لمدة 14 يومًا فترة حضانة الفيروس.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الوزارة فحصت المخالطين للحالة، البالغ عددهم 17 شخصًا، عن طريق تحليل فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن النتائج كانت سلبية.

وأشار إلى متابعة الوزارة مكان إقامة المخالطين فترة حضانة الفيروس، إضافة إلى إعطائهم كافة الإرشادات الصحية لاتباعها، ومتابعتهم من فريق طبي متخصص، وقياس الحرارة كل ثماني ساعات، لافتًا إلى عزل مكان العمل ومكان الإقامة للحالة المصابة وتعقيم المكانين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، في بيان مشترك، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص «أجنبي».