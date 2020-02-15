تصاعد الاحتجاجات ضد خطط الحكومة لإقامة مراكز حجر صحي في هونج كونج

اشتبك متظاهرون مع الشرطة في العديد من مناطق هونج كونج بعد ظهر اليوم السبت، وهي أحدث انتفاضة ضد الخطط الحكومية لإقامة مراكز حجر صحي في المناطق الحضرية ومستشفيات للمرضى الذين لديهم أعراض معتدلة لفيروس كورونا الجديد.

وخرج متظاهرون كانوا يرتدون ملابس سوداء للشوارع احتجاجا على مواقع الحجر الصحي والمستشفيات، التي يقولون إنها تعرض السكان في المناطق القريبة لمخاطر عالية للعدوى.

وفي بلدة تين شوي واي الحدودية، حذرت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين من المشاركة في تجمع غير قانوني، ثم استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق الحشود قبل إجراء العديد من الاعتقالات.

وقالت الشرطة إن "مثيري الشغب" أشعلوا النار في منشآت في محطة للسكك الحديدية قريبة و"ألقوا صناديق قمامة على أحد القضبان، بينما كان قطار يمر عبر قضيب مجاور، مما عرض سلامة الركاب للخطر.