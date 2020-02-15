تصدرت دولة تشيلي طويلا معدلات السمنة بين مواطنيها؛ لذلك قررت الحكومة خوض المعركة للقضاء على أساس الداء فحاربت المشروبات المعلبة بأنواعها الغازية والعصائر، وبعد عامين من إجراءت التضييق على بيع المشروب؛ جاء الإعلان عن انخفاض نسب شراء تلك المشروبات بين أفراد الشعب التشيلي بنسبة تقارب الربع.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، لم تعتمد تشيلي سياسة فرض الضرائب على شركات إنتاج المشروبات السكرية، ولكن عوضًا عن ذلك منعت تواجد إعلاناتها بالمدارس، فيما اعتمدت سياسة توعوية للأسر ضد أضرار الإكثار من المشروبات المعلبة.

وعلى عكس طريقة تطبيق سياسة التوعية التي تعتمدها بريطانيا بأن تزيد من التحذير من المشروبات السكرية ولكن لا تتعرض كثيرا لأي منها إذا احتوت على الفاكهة مثل العصائر المعلبة، فإن سياسة التوعية التي عملت بها وزارة الصحة التشيلية لم تستثن شيئًا فكان التحذير الواضح على علب أي منتجات تحتوي نسب عالية من السكر أو الملح أو الدهون وعلى رأسها الأطعمة المحفوظة كالشيبسي وما شابهه.

ومنعت سلسلة الإجراءات الحد من المشروبات المعلبة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2016 توجيه أي من الحملات الدعائية لتلك المشروبات لجمهور من الأطفال، إلى جانب حظر بيع تلك المشروبات بمدارس الأطفال.

وأيام صدور القانون كانت نسب السمنة ومرض السكرى بأوجها في تشيلي.

وتعرضت دراسة لفريق من جامعة نورث كارولاينا بكلية الصحة العامة العالمية للإنجاز غير المسبوق، ونُشرت الدراسة على دورية ميديسون بلاس.

ومن أكثر المشروبات تأثرا بالإجراءات الجديدة كانت المشروبات السكرية المحتوية على الفواكه كالعصائر بأنواعها وكذلك الألبان المعلبة بأنواعها.

ويقول لينزى سميث إن الإجراءات المتبعة لدي تشيلى مختلفة لأنها الأولى عالميا التى تعتمد كتابة تحذيرات على علب المشروبات إذ يوضح كل من التحذيرات مدى الخطر المرتبط بتناول كمية معينة من المادة سواء كانت سكر أو صوديوم والملح وما شابه.

وأضاف لينزي، أن مميزات القانون الأخرى كذلك هو منع استهداف فئة الأطفال بحملات دعائية عن الوجبات السريعة أو المشروبات المعلبة، وليتم استثناء أي من المشروبات أو المأكولات المعلبة من إجراءات التحذير التي تشمل كتابة تحذير منها على العلبة في السوبر ماركت؛ هو أن تقل كمية السكر في المشروب عن 10 جرامات في كل 100 جرام، وأما الملح فله أن يقل عن .0.8 أو 0.4 جرامات فى كل 100 جرام وإلا يتم التحذير منها.

ويقول بروفيسور التغذية بيري بوبكين المشارك بإعداد الدراسة إنه من المبهر تحقيق تلك النتائج بالمرحلة الأولى من حملة الإجراءات مضيفا أن حملة التوعية شكلت المفاهيم الأساسية لدى الأسر التشيلية عن الأكل الصحي وخاصة الأطفال الذين بحسب ما رصدته الدراسة عن طريق المقابلات أصبحوا يعودون من المدرسة ليطالبوا الأمهات بتجنب علب أي طعام أو شراب تحوي تحذيرات.

ويضيف بيرى أنه أول نوع من الإجراءات الذي يتسبب بتغيير السلوك الغذائي لدى مجتمع، مستطردا أنه جدير بأن تتبناه دول أخري بالعالم إقتداء بتشيلى، مشيرًا إلى أن السياسة التشيلية فخفض مبيعات الأغذية المعلبة بدأت بالانتقال لعشرات الدول الذين بدأوا بالتطبيق.

ويؤكد بوبكين، أنه في السنوات الـ5 القادمة ستظهر بوضوح نتائج الإجراءات في قلة معدلات أمراض السكرى وضغط الدم بينما ستأخذ مشكلة السمنة المفرطة بعض الوقت لتحل.

وبحسب دراسة سابقة أخرى لجامعة أوكسفورد البريطانية فإن إجراءات تسمى بلافي تم اعتمادها منذ سنتين بالمملكة المتحدة باقتراح من جورج أسبورن وهدفت لفرض ضرائب على 52% من شركات المشروبات المعلبة لاحتواء منتجاتها على أكثر من 5 جرامات سكر فى كل 100 جرام من المشروب وبعد صدور القانون بعام لم تبق سوى 15% من الشركات تبيع مواد نسبة السكر بها تفوق 5%.

ويقول البروفيسور بيتر سكابرو من جامعة أوكسفورد إن قانون لافي كان موفقا فهو يسبب تقليل الشركات لنسب السكر بمنتجاتها وبنفس الوقت يؤدى لأسعار باهظة للمنتجات عالية السكرية لتساعد مثل تلك الإجراءات المجتمع على اتخاذ القرار الصحي الأمثل.