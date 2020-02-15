ضبط شقيق حارس عقار لقيامه بسرقة مبالغ مالية من مؤسسة خيرية بمنطقة مصر القديمة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط شقيق حارس عقار لقيامه بسرقة مبالغ مالية من مؤسسة خيرية.

كان قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة قد تلقى بلاغاً بسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة إحدى المؤسسات الخيرية الكائنة بدائرة القسم ، وبانتقال مباحث القسم والمعاينة، تبين وجود كسر بباب مكتب الإدارة المالية للمؤسسة وعدم وجود أثار عنف بالخزينة.

وتوصلت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة إلى أن وراء ارتكابها نجل شقيق حارس العقار الكائن به مقر الجمعية .. حيث قامت الأجهزة الأمنية المعنية بإعداد عدة أكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم وأمكن ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة عن طريق التسلل للمؤسسة بأسلوب التسلق من "منور" العمارة وتمكنه من فتح الخزينة والاستيلاء على محتوياتها باستخدام مفتاحها الأصلى عقب عثوره عليه داخل درج المكتب ، وتم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.