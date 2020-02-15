إصابة 6 أشخاص جراء انقلاب سيارة في المنيا

أصيب اليوم، 6 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ملاكي 7 راكب على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا لعمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي، ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة (محمد عاطف على - 21 سنة)، طالب، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر، و(على حسن خلف - 27 سنة)، بكدمات شديدة وسحجات واشتباة كسر بالذراع الأيسر، و(سيد سعيد سليم - 28 سنة)، عامل، بكدمات شديدة بالجسم، و(على رجب بخيت - 29 سنة)، باشتباة ما بعد الارتجاج وجروح بالساعدين، و(محمد أشرف عبد الرحمن - 20 سنة)، عامل، و(سويلم عاطف عبد الرحمن - 26 سنة)، مصاب باشتباة كسر بالساق الأيسر.

نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسيير حركة الطريق بالصحراوي الشرقي.