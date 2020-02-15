أمريكا ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من سفينة في اليابان وسط مخاوف من كورونا

من المقرر أن ترسل الحكومة الأمريكية طائرة طيران عارض لليابان لإجلاء مواطنين أمريكيين وأسرهم من سفينة سياحية تفرض عليها اليابان حجرا صحيا وسط فزع بشأن فيروس كورونا.

وقالت السفارة الأمريكية في اليابان في بيان إن "الولايات المتحدة سترسل طائرة طيران عارض لإجلائكم بشكل مباشر من اليابان إلى الولايات المتحدة".

وكانت السفينة قد رست في ميناء سيهانوكفيل الكمبودي في وقت متأخر من أمس الأول الخميس بعد أن رفضت الفلبين وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند في وقت سابق رسوها بسبب مخاوف لا أساس لها من أن الأشخاص الذين على متنها ربما أصيبوا بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم كوفيد-19 كاسم جديد للمرض، في الوقت الذي استمرت فيه دول في فرض قيود على السفر تهدف إلى الحد من تفشي الفيروس.