الرئيس الفنزويلي يتهم نظيره البرازيلي بالسعي لإشعال نزاع مسلح بين البلدين

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره البرازيلي جايير بولسونارو، بالسعي لإشعال فتيل نزاع مسلح بين بلديهما.

وقال مادورو - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن "بولسونارو يقوم بتدريب القوات المسلحة البرازيلية لنزاع مسلح مع فنزويلا، ويدعم مجموعة إرهابيين هاجموا ثكنة عسكرية فنزويلية"، في إشارة إلى هجوم شنه فارون من الجيش الفنزويلي على مركز عسكري في ولاية بوليفار المحاذية للبرازيل في 22 ديسمبر الماضي ، وبعد الهجوم طلب خمسة من منفذيه اللجوء إلى البرازيل.

وأضاف الرئيس الفنزويلي "هناك مجموعات إرهابية تتجهز، انطلاقا من الأراضي البرازيلية، لتنفيذ هجمات وعمليات توغل عسكرية ضد فنزويلا، ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا".

ويفترض أن تجري تدريبات عسكرية كبيرة تسمى "الدرع البوليفاري 2020" يومي السبت والأحد في عدد من مناطق فنزويلا، خاصة على الحدود مع كولومبيا والبرازيل.

والبرازيل وكولومبيا والبيرو جزء من نحو 60 دولة تريد رحيل مادورو، فضلا عن اعترافها بالمعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.