الاتحاد يعبر أسوان ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

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استطاع فريق الاتحاد السكندري الفوز على أسوان (2 - 1) في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف الاتحاد الأول عن طريق عبد الله السنجهاوي لاعب أسوان بالخطأ في مرماه بالدقيقة 25، ثم أضاف محمد الصباحي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 55، بينما سجل محمد عبد المجيد هدف أسوان الوحيد من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة حالة طرد لنور السيد في الشوط الثاني من المباراة بسبب الاعتراض على قرارات حكم المباراة.

وسيلاقى الاتحاد السكندري في دور الثمانية من كأس مصر، الفائز من مباراة المقاولون والمصري.