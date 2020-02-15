تامر عاشور «خيالى» على مسرح كايرو شو بحضور كامل العدد

ساندى تحتفل بالفالانتين وسط 120 ألف متفرج باستاد القاهرة وتلتقى بهاء سلطان

آمال ماهر تطرب جمهور الفالانتين.. وتقدم «انت لوحدك» للمرة الأولى.. ونادر نور يشاركها بالعزف على البيانو

بهاء سلطان يبهر الحضور باستاد القاهرة وسط 30 ألف متفرج.. وهانى شاكر يغنى بأمر الحب بالمسرح الكبير

تامر حسنى يهدى أغنية «ارجعلى» لكل شخص حبيبته بعيدة عنه ونفسه ترجع له

هيفاء وهبى تتألق بالأحمر فى حفل الماسة بصحبة وائل جسار.. وخالد سليم يحتفل مع جمهور الإسكندرية

كتب ــ أمجد مصطفى ومحمد عباس وهدى الساعاتى وحسام جودة:

شهدت ليلة عيد الحب العديد من الحفلات الغنائية التى أحياها نجوم ونجمات الطرب فى مصر والوطن العربى بمختلف أنحاء القاهرة من بينها دار الاوبرا المصرية وستاد القاهرة الدولى ومسرح كايرو شو فى التجمع الخامس، لتعلو آهات الجمهور على صوت الموسيقى فى يوم الرومانسية العالمى حيث رفع الجميع راية الرومانسية.

البداية من دار الاوبرا المصرية التى حرصت على أن يكون احتفالها بعيد الحب بطعم ومذاق مختلف، من خلال مشاركة اثنين من أهم نجوم الوطن العربى، فى الافتتاح أنغام والختام هانى شاكر، وكأنها من خلال تلك الحفلات تقول إن الريادة بدأت هنا فى القاهرة وستظل هنا طالما أن هناك أصواتا مصرية قادرة على العطاء الفنى الجاد، وطالما هناك كيانات حريصة على تأكيد هذه الريادة، فى افتتاح المهرجان كانت على موعد مع انغام فى حفل كامل العدد، وما أدراك ما أنغام صاحبة الصوت والثقافة الغنائية، وسليلة عائلة «سليمان».

واختتمت دار الاوبرا مهرجان عيد الحب بحفل مساء الجمعة الماضى بحفل للمطرب الكبير هانى شاكر، رائد مدرسة الطرب والحب فى عالمنا العربى والذى طالمنا أمتعنا طوال مشواره بأعمال جسدت معنى الحب فى ثوبه الشيك ومضمونه الجاد، هانى شاكر الذى تسلم الراية من العندليب عبدالحليم حافظ فى منتصف السبعينيات وظل على عهده بالغناء،لا يقدم إلا كل ما هو جاد، بداية من يا ريتك معايا وحكاية كل عاشق وكده برضو يا قمر الحب ملوش كبير، صدقينى هوه اللى اختار، بعشق ضحكتك تسلملى عيونه، انا مش بعتب عليك، إلى جانب غلطه وتخسرى وجرحى انا والحلم الجميل وعلى الضحكاية، ودى حكاية اللى ما بينى وبينك وأعمال أخرى خالدة فى الذاكرة إلى جانب ما قدمه من أغان وطنية مثل بلدى وفلسطين وصوت الشهيد مصرنا وغيرها. هذه الاعمال هى التى جعلت هانى شاكر أحد نجوم العالم العربى طوال ما يقرب من نصف قرن، ظهرت اجيال واختفت وهو ما زال بكل توهجه ونجوميته الدائمة.

فى حفل الاوبرا الذى أقيم بمناسبة عيد الحب كان حاضرا بذكريات الماضى وعبقه، وتألق ونجاح الحاضر، حيث قدم مجموعة متنوعة من الاغانى تعكس مشواره الكبير مع الغناء، كما قدّم أعمال من التراث لكبار المطربين.

بدأ ليلته بالاغنية الخالدة يا أغلى اسم فى الوجود، ثم انت لسه بسألى ولو بتحب حقيقى صحيح وليه يا قلبى وجواب وكوكتيل من أهم أعماله القديمة وشاور وانا عينى لحبيبى وإدينى قلب تانى، وعلى الضحكاية وانا كل ما أقول التوبة، وسألتك انت مين ويا ريتنى وعلمنى حبك ولو حاسهر كل ليلة، وتسلملى عيونه الحلوين وبحبك انا والشوق والحب واختتم الحفل بأغنية أحلف بسماها وبترابها.

أداء هانى كان ملىء بالاحساس والتعبير وهى المدرسة الغنائية التى ينتمى اليها، لذلك هذا الاداء الذى يخرج من القلب تجده يذهب مباشرة إلى القلب. وهذا ما اعتاد هانى على تقديمه منذ أن وطأت قدماه خشبة المسرح، فهو مطرب حفلات حية من الطراز الرفيع لا يخاف من مواجهة الجمهور أو الكاميرا، هو من مواليد المسرح والحفلات العامة، لذلك الجميل فى هانى شاكر أن أداءه دائما لا يتأثر بمرور الزمن، لأنه دائما يعمل على الحفاظ على حيوية وصحة الصوت، وهو أمر مهم لأى صوت غنائى، إذا أراد الاستمرار فى عالم الغناء بنفس التوهج الذى بدأ عليه مشواره مع الطرب، وكثير من المطربين الكبار تأثر صوتهم بسبب عدم الاهتمام بالصحة العامة التى بالتأكيد تؤثر على حيوية وقوة أداء الصوت.

الجميل ان الحفل كان كامل العدد مثل كل حفلات هانى شاكر التى يقدمها على مسارح الاوبرا، تنوع الحضور بين كبار السن والشباب.

وعلى مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية أحيا الفنان خالد سليم حفلا غنائيا، فى إطار مهرجان عيد الحب الذى تنظمه دار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وقدّم سليم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها (لسه كبير، حلم عمرى، عيش.. كل نظرة.. لكل عاشق وطن، سيد سيدى، بلاش الملام قالت أحبك تروح بدرى ليه، ولا ليلة ولا يوم، هتنسى، غايب عنى، استاذ الهوى ومن أحدث أغانيه يا واخد قلبى، بهرب، اطمن بالإضافة إلى مختارات من أعمال التراث والطرب الاصيل منها على حسب وداد قلبى، نسم علينا الهوى، جبار، قارئة الفنجان.

كما أحيت الفنانة آمال ماهر حفلا غنائيا ضخما على مسرح «الماركيه ــ كايرو شو» بالقاهرة الجديدة، والذى حمل عنوان «ليلة عيد الحب»، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الجنسيات العربية المختلفة.

بدأت الليلة بتقديم الفنان تامر عاشور لأولى فقرات الحفل، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وغنى تامر العديد من أغانيه المحببة لدى الجمهور ومنها، «بيت كبير»، و«معاك حكايات»، و«هقدر»، و«آخر مقابلة»، و«تسلم»، و«قولوله سماح».

وبعد استراحة قصيرة، صعدت المطربة آمال ماهر على خشبة المسرح وسط صيحات وهتاف الجمهور، وقدمت تحت قيادة المايسترو هانى فرحات أغنيتى «وفيها إيه»، و«حبيبى لو رسمته»، وحرصت آمال على استضافة المطرب تامر عاشور ليغنى معها دويتو أغنية «قالو بالكتير كام يوم» التى هى من ألحانه وكلمات نادر عبدالله.

وواصلت آمال ماهر فقرتها وسط تفاعل وصياح الجمهور بتقديم أغانى «بداية بدايتك»، و«كلام فى سرك»، و«يا عينى عليكى يا طيبة»، و«اتقى ربنا فيا»، و«سكة السلامة»، وفاجأت آمال جمهورها بغنائها «أنت وحدك» لأول مرة معلقة: «النهاردة يوم ميلاد الأغنية دى»، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان المطرب الخليجى رابح صقر، وتفاعل معها الجمهور بشدة تعبيرا عن إعجابه بها.

وتابعت آمال بغناء «ياما عز عليا»، و«مستحيل استغنى عنك»، و«لو كان بخاطرى»، و«اعترف»، كما حيت الموزع نادر حمدى واستضافته على المسرح ليعزف على البيانو أثناء تقديمها أحدث أغانيها «ماتسبنيش»، و«إدينى فرصة» التى اختتمت بها فقرتها.

وبعد استراحة قصيرة جاء مسك الختام تحت قيادة المايسترو مدحت خليل مع المطرب الخليجى ماجد المهندس، الذى صعد على المسرح وسط صيحات وهتاف الحضور، ليتراقص الجمهور ويتفاعل ويغنى معه أغانيه التى يحفظها عن ظهر قلب ومنها، «الميجانا»، و«تناديك»، و«على قدومك»، و«واحشنى موت»، و«انتى أميرة»، وأثناء الغناء حرص الجمهور على الاحتفاء بماجد المهندس وقدم له باقة من الورود تعبيرا عن حبهم وعشقهم له.

وحرص على حضور الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلى، والأمير أحمد بن سلطان، والملحن محمود خيامى، ومصطفى أبو دشيش، والإعلامية حياة عبدون.

وفى استاد القاهرة قدم الفنان تامر حسنى أولى فقرات الحفل الغنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب، بتقديم عدد من أغنياته الشهيرة منها (هى دى، عيش بشوقك، يا بنت الإيه، كل مرة، حلو المكان، أنا ولا عارف، يانا يا مفيش، يا تاعبنى).

وأهدى تامر حسنى خلال الحفل أغنية «ارجعلى» لكل شخص حبيبته بعيدة عنه ونفسه ترجع له بمناسبة عيد الحب، والذى تفاعل معه كل الجمهور الحاضر، واختتم الحفل بأغنية حلو المكان التى قدمها فى فيلمه الأخير «الفلوس».

كما أحيا الفنان بهاء سلطان ثانى فقرات أقوى الحفل، بدأه بأغنيته الشهيرة «يا ترى» مرتديا جاكيت أحمر، حتى يتناسب مع مناسبة عيد الحب، وتفاعل معه الجمهور الذى توافد منذ ظهر اليوم، والذى تعدى 30 ألف متفرج.

وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة التى قدمها خلال مشواره الغنائى، منها (الواد قلبه بيوجعه، مية مية، أنا مصمم، قوم أقف، ما يردش).

وقدم الفنان وائل جسار رابع فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، وقدم عددا كبيرا من أغنيات الوداع والفراق، منها: مشيت خلاص، غريبة الناس، بتوحشينى، خلينى ذكرى، نهاية واحدة، واختتم حفله بأغنية «نخبى ليه».

وتألقت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى خامس فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، وقدمت خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياتها منها «ما تيجى هنا وأنا أحبك، أخاصمك اه، معجبة مغرمة، آه ونص، اطبطب وادلع، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، ماشى حدى، لون عيونك».

وحرصت نانسى على تهنئة الجمهور بعيد الحب قائلة: «أنتم جمهور رائع، واليوم عيد الحب وأنا بحبكم»، وغازلت المصريين بغناء أغنية «لو سألتك أنت مصرى».

كما قدمت الفنانة ساندى فقرة غنائية استعراضية بدأتها بأغنية «ريموت حياتك»، ثم أغنيات «حلو جدا»، «زى التمثال» قبل أن تختتم الغناء بأغنية «أحلى بنت».

كما أحيا الفنانان اللبنانيان وائل جسار وهيفاء وهبى، حفلا غنائيا بفندق الماسة بالقاهرة، احتفالا بعيد الحب، وسط حضور جماهيرى كبير.

وقدم جسار خلال الحفل باقة من أغنياته الشهيرة منها (غريبة الناس، مليون مرة أحبك، النهاية واحدة، نخبى ليه، بتوحشينى، خلينى ذكرى)، وغيرها.

فيما قدمت هيفاء أغنيات (توته، قلبى حب، رجب، بوس الواوا، يا حياة قلبى، إنت تانى، يا ابن الحلال)، وغيرها.