الرئيس الفنزويلي: الحكومة لم تأمر بعد باعتقال زعيم المعارضة جوايدو

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن حكومته لم تأمر بعد باعتقال زعيم المعارضة، خوان جوايدو، بسبب عدم إصدار القضاء حكما بهذا الشأن، مشيرة إلى أن ذلك سيحدث يوما ما.

وقال مادورو - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن زعيم المعارضة المدعوم من الغرب سوف يعتقل عندما يقر النظام القضائي بضرورة سجنه عقابا على جميع الجرائم التي اقترفها، وذلك بعد 3 أيام من عودة جوايدو من جولته في الولايات المتحدة وأوروبا.. متابعا: "أن هذا اليوم لم يأت بعد، لكنه سيأتي".

وسمح مسؤولو الجمارك الفنزويليون لغوايدو بالعودة إلى البلاد، على الرغم من أن جولته جاءت في مخالفة لقرار قضائي يمنعه من مغادرتها.

وشهدت فنزويلا أوائل العام الماضي أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان جوايدو الذي كان يتولى حينذاك منصب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا عن مادورو، واعتراف عشرات الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بذلك.