السلطات الألمانية تصدر أمرا بإلقاء القبض على اثنين من اليمين المتطرف

أصدرت سلطات التحقيق الألمانية مذكرة اعتقال بحق اثنين من المشتبه في انتمائهم لخلية إرهابية يمينية بعد تفكيك خليتهم التي كانت تخطط لأعمال إرهابية بحسب هذه السلطات.

وهذان الشخصان هما أحد الأعضاء المحتملين للمجموعة وهو توني إ، 39 عامًا، من ولاية سكسونيا السفلى، وشخص يشتبه في أنه داعم له من ولاية سكسونيا أنهالت.

صرح بذلك متحدث باسم الادعاء العام الألماني اليوم السبت ردا على سؤال وجه إليه.

وأوضح المتحدث أن الاستجوابات الأخرى ما تزال سارية وتستكمل على مدار اليوم.

يستجوب قضاة التحقيق بالمحكمة الاتحادية في كارلسروه 12 مشتبها به، ويتحدد موعد التحقيق على أساس ما إذا كان الجميع سيودعون الحبس الاحتياطي أم يمكن ان يطلق سراح بعضهم.

وقالت البيانات المتوافرة إن هذه المجموعة كانت تخطط لهجمات على مسؤولين سياسيين وعلى المسلمين في ألمانيا، لإشاعة أجواء تشبه الحرب الأهلية فيها.