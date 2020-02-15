لماذا تعتبر النرويج من أنجح الدول في تطبيق نظام إعادة تدوير البلاستيك؟

تدخل السيدة السبعينية سوبر ماركت بالنرويج، وتذهب مباشرة لجهاز، فتفتحه وتسكب فيه ما لديها من فوارغ قنينات بلاستيكية للمشروب، وهي تعلم جيدا أنها ستجد المقابل المربح.

تقول السيدة لـ"فرانس 24"، إن عليها أن تتخلص من تلك القنينات البلاستيكية وفي نفس اللحظة يخرج لها الجهاز رقما هو 3 يوروهات، تستطيع أخذها فوريا أو عبر البطاقة البنكية.

وعلى عكس سائر دول أوروبا التي قررت بخطة الاتحاد الأوروبي عام 2029 الوصول لنسبة 90% من إعادة تدوير البلاستيك، فالنرويج قبل الموعد المطلوب بـ9 سنوات تقوم بتدوير 97% من البلاستيك لديها، بينما دولتين مثل فرنسا وبريطانيا لا تزيد نسبة إعادة التدوير لديهما عن 60%.

والسر في نجاح النرويج بذلك المجال هو نظام الفوارغ، فعندما يشتري أحدهم في النرويج مشروبا في قنينة بلاستيكية؛ يدفع أكثر من السعر المطلوب للمشروب، ولكن بإعادة الفارغ البلاستيكي يأتي التعويض ببعض الأموال كمكافأة.

ويقول كجيل أولاف مدير شركة "إنفنايتم" لإعادة تدوير فوارغ البلاستيك: "الأمر أشبه بأن تخبر أحدهم أنه سيشتري ذلك المشروب، ولكنه سيستعير القنينة وعليه إعادة الفارغ".

ويتيح نظام إعادة الفوارغ للمستخدم، إمكانية أن يترك المال الذي أخذه مكافأة؛ كتبرع للمشاريع البيئية.

وفي عام 2018، تم تجميع مليار و10 ملايين فارغ بلاستيكي وألومنيوم من المستهلكين في مختلف أجهزة الفوارغ بمحطات البنزين والسوبر ماركتات النرويجية.

وبعد تجميع الفوارغ، يتم نقلها بالشاحنات لمدينة فيتسند شمال العاصمة أوسلو عند مستوعب إعادة التدوير الرئيسي، وهناك يتم فرز العلب البلاستيك التي احتوت يوما ما على المشروبات، فيتم تجميع كل صنف منها في سلال حسب اللون؛ تجهيزا لها للحياة الأخرى.

ويتم بيع البلاستيك المعاد تدويره للمصانع التي تضع 10% من صناعة كل قنينة جديدة من البلاستيك المعاد تدويره، وتشجع الحكومة المصانع على شراء البلاستيك المعاد تدويره عبر إعفاءات ضريبية تشمل من يشترون الكميات الأكبر منه.

ويقول هيرالد هينريك الخبير بالمجال، إن هناك دول اقتدت بالنرويج وأظهرت نجاحا باهرا، مثل دولة ليتوانيا التي لم تكن تعيد تدوير أكثر من 35% من البلاستيك المستخدم لديها، ولكن باعتماد نظام الفوارغ؛ ارتفعت نسبة إعادة التدوير لديها خلال عامين لتصل إلى 92%.

وتضيف لريسا كابيلو مديرة منظمة أوروبا بلا قمامة، أن نظام الفوارغ هو الحل الأمثل للوصول لهدف خطة الاتحاد الأوروبي لعام 2029 عن إعادة تدوير البلاستيك، متابعة أن المنظمة تحب أن ترى توسعا بفكرة الفوارغ لتشمل الفوارغ الزجاجية وأيضا شتى أنواع تغليف البلاستيك من أكياس وغيرها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 15 طنا من البلاستيك يلقى كل دقيقة في المحيطات ليفسد البيئة ويقتل الكائنات ويعزز من ظاهرة الاحتباس الحراري.