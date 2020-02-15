باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا احتجاجا على انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار على خط السيطرة

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم السبت، دبلوماسيا كبيرا من المفوضية العليا للهند في باكستان؛ احتجاجا على "انتهاكات القوات الهندية أمس الجمعة لوقف إطلاق النار" على خط السيطرة الفاصل بين شطري إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت الخارجية الباكستانية - في بيان اليوم - أنه "بسبب إطلاق النار العشوائي وغير المبرر من قبل القوات الهندية، أصيب قاصر مدني بريء من سكان قرية فاتحبور، بجروح خطيرة".

وأضافت الخارجية: "حثت باكستان الجانب الهندي على احترام تفاهم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2003، والتحقيق في هذه الحوادث وغيرها من انتهاكات وقف إطلاق النار، وإصدار تعليمات للقوات الهندية باحترام وقف إطلاق النار بنصه وروحه والحفاظ على السلام على خط السيطرة والحدود العاملة".

وأشارت الخارجية الباكستانية إلى أنها أكدت - في الاجتماع - أنه لا يمكن للهند "أن تصرف الانتباه بعيدا عن وضع حقوق الإنسان المتدهور في كشمير" عن طريق زيادة التوترات على طول خط السيطرة.

ولفتت إلى أن القوات الهندية على طول خط السيطرة والحدود العاملة تستهدف باستمرار المناطق المدنية المأهولة بالسكان بنيران المدفعية ومدافع الهاون الثقيلة والأسلحة الآلية.

وأوضحت الوزارة أن "هذا التصعيد غير المسبوق في انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الهند مستمر منذ عام 2017، الذي ارتكبت خلاله القوات الهندية 1970 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وقد ارتكبت الهند هذا العام 287 انتهاكا لوقف إطلاق النار".