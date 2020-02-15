هبوط جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

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هبط سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3ر4% منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة (بتوقيت نيويورك) ، ليصل إلى 9895 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة انخفض أيضا بنسبة 9ر6% إلى 77 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 8ر6% إلى 31 سنت.

كما هبط سعر عملة إثريوم المشفرة بنسبة 9ر5 % إلى 266 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 9ر6% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9739 دولار و10408 دولار.

ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 50% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 كانون أول/ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.