لبنان: توقيف المطلوب «أبو البراء» لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا جنوب لبنان المطلوب يوسف فادي الذوق، الملقب بــ "أبو البراء"، لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت إنه " بتاريخه، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في صيدا، المطلوب يوسف فادي الذوق، الملقب بــ "أبو البراء"، لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية (فتح الإسلام – داعش)".

وأضاف البيان أن الموقوف "كان قد دخل سابقاً إلى مخيم عين الحلوة برفقة الإرهابي شادي المولوي. وبعد مغادرة الأخير المخيم، التحق بمجموعة الإرهابي الفلسطيني هيثم محمود مصطفى الملقب (بالشعبي)".

وبوشر التحقيق مع الموقوفَ بإشراف القضاء المختص.

وكان الجيش اللبناني قد حرر جرود لبنان الشرقية من المجموعات الإرهابية في نهاية أغسطس عام 2017.