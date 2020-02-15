أكدت الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا اليوم السبت خروج جميع المصابين بفيروس كورونا"كوفيد-19" من المستشفيات وعددهم تسعة باستثناء حالة واحدة فقط، وفق ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج للأنباء.

كان متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية قد قال في وقت سابق في إطار حديثه عن جهود بلاده لمواجهة انتشار فيروس كورونا:"عززنا القواعد حتى نتمكن من إبقاء عزل الأفراد من أجل سلامتهم الخاصة، وإذا ما اعتبر مختصو الصحة العامة أنهم قد ينشرون الفيروس إلى أفراد آخرين".

وأضاف أن هذا الإجراء "سيسهل عمل كوادر الأطقم الطبية للمساعدة في الحفاظ على سلامة الأفراد في جميع أنحاء البلاد."