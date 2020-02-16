«لافروف» يشبه التوترات الروسية مع الناتو بالحرب الباردة

شبه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التوترات بين بلاده وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتوترات التي كانت سائدة إبان الحرب الباردة.

وقال لافروف اليوم السبت في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن:"التوترات المتزايدة ، وتوسيع البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى الشرق، والمستوى غير المسبوق من التدريبات على الحدود الروسية، والتضخم الهائل فى ميزانيات الدفاع: كل هذا يؤدي إلى عدم القدرة على التنبؤ".

وأضاف وزير الخارجية الروسي:" في الحقيقة، يجري إحياء هيكل مواجهة الحرب الباردة".

وعلى الحدود الخارجية لحلف الناتو مع روسيا، قام الجانبان بتحسين دفاعاتهما منذ بداية الأزمة الأوكرانية في عام 2014. وكان السبب وراء ذلك هو قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم في خطوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

واشتكى لافروف من أن " هناك تحولا همجيا في العلاقات الدولية يؤثر على البيئة المعيشية لأبناء الشعوب ".