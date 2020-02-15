اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي قام بغسل 104 ملايين جنيه من نشاطه في الاتجار بالمخدرات

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال أحد العناصر الإجرامية بالمنيا قام بغسـل نحو 104 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بمحافظة المنيا)؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 104 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.