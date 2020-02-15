واشنطن للرئيس الأفغاني: اتفاق أمريكا وطالبان مشمول بشروط

أعلن القصر الرئاسي الأفغاني، اليوم السبت، أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا الرئيس الأفغاني أشرف غني أن هناك شروطا تطبق على كل بنود الاتفاق المطروح مع مسلحي طالبان لخفض مستوى العنف في أفغانستان.

وفي اجتماع عقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن أمس الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للرئيس غني أن كل بنود الاتفاق تخضع لشروط.

وجاء في بيان القصر الرئاسي أن بومبيو وإسبر قالا إن طالبان مستعدة لإنهاء الحرب وقبول مجتمع تعددي.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا آليات تضمن مراقبة وإشراف الحكومة الأفغانية وكذلك عملية السلام.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص المعني بالمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد الذي يرأس فريق التفاوض الأمريكي، مشاركا أيضا في الاجتماع.

يشار إلى أنه لم يتم إشراك الحكومة الأفغانية في محادثات الولايات المتحدة وطالبان خلال الـ18 شهرا الماضية حتى في الوقت الذي يقترب فيه الجانبان من إبرام اتفاق.

ونُقل عن بومبيو قوله: "دعوا طالبان تقول ما تشاء.. ولكن في الواقع يجب أن تقول وداعا للإرهاب وللقاعدة وأن توقف القتال".