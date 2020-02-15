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انتهت، اليوم، محافظة الجيزة، من تطوير 3 أنفاق للمشاة في ميدان الجيزة؛ لمنع سير المارة داخل الميدان والعبور العشوائي بشوارع مراد والجامعة؛ وذلك لتحقيق السيول المرورية.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن طول كل نفق يبلغ 170 مترًا، بعرض يتراوح بين 4 إلى 6 أمتار، ولكل نفق 4 مداخل ومخارج، ومزود بسلالم كهربائية لتوفير الراحة للمواطنين وسهولة الحركة المرورية.

وأضاف أنه تم توفير 16 كاميرا للمراقبة وربطها بالمحافظة ومديرية الأمن، إضافة إلى أنه تم توفير رجال أمن لمدة 24 ساعة متواصلة بالأنفاق.

وافتتح، اليوم، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أعمال تطوير أنفاق المشاة في ميدان الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم التعاقد مع المقاول المنفذ لأعمال التطوير لمدة عام؛ لتنفيذ أعمال الصيانة بالأنفاق، لضمان الحفاظ عليها وتحقيق الاستدامة للمشروع.

وأنهت شركة حلوان للآلات والمعدات "999"، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، أعمال التطوير وتركيب السلالم الكهربائية وتأهيل الأنفاق، بالإضافة إلى تركيب لوحات إرشادية للمواطنين.

كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة تواجد عمال النظافة باستمرار في الأنفاق، وخروجها بالمظهر الحضاري.

وذكر المحافظ أن أعمال التطوير شملت معالجة الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق، وإعادة العزل ومعالجة الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية وإنشاء مظلات للسلالم.