حملات تموينية متزامنة على مخابز الإسكندرية تحرر 122 محضر مخالفة في يوم

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شنت إدارات التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الجمعة، حملات متزامنة أسفرت عن تحرير 122 محضرًا متنوعًا لعدد من المخابز المختلفة.

فقامت إدارة تموين وسط الإسكندرية ، برئاسة طه زيتون مدير الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة، على الجانب الآخر قامت ادارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد و التى أسفرت عن تحرير 15 محضرًا.

كما قامت إدارة العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة بحملات أسفرت عن تحرير عدد 24 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة.

من ناحية أخرى قامت إدارة غرب و الجمرك برئاسة خالد عبد الفتاح مدير الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 14 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة.

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرزاق الطيب مدير الإدارة وإشراف الأستاذ نبيل محفوظ رئيس الرقابة حملات في نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 26 محضر مخالفة.

و على صعيد اخر فقد قامت ادارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة والتى أسفرت عن الآتى تحرير عدد 14 محاضر لمخابز بلدية مخالفة.

كما قامت ادارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى احمد مدير الإدارة وإشراف عصام اللبيدى رئيس الرقابة لحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت تحرير عدد 16 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة.