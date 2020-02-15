خبير فى الأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمى

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يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الفرنسى الأستاذ الدكتور جاك موريه، خبير الأشعة التداخلية لعلاج نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى، فى الفترة من 10 إلى 11 مارس 2020.

وأوضح العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، أنه تتم مناظرة الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى 2 مساء.

والتواصل يكون عن طريق رقم الخط الساخن 16221 أو الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg