 خبير فى الأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمى - بوابة الشروق
السبت 15 فبراير 2020 11:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

خبير فى الأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمى

أحمد عجاج
نشر فى : السبت 15 فبراير 2020 - 10:48 ص | آخر تحديث : السبت 15 فبراير 2020 - 10:48 ص

يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الفرنسى الأستاذ الدكتور جاك موريه، خبير الأشعة التداخلية لعلاج نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى، فى الفترة من 10 إلى 11 مارس 2020.

وأوضح العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، أنه تتم مناظرة الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى 2 مساء.

والتواصل يكون عن طريق رقم الخط الساخن 16221 أو الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك