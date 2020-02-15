كولمان يسجل أسرع زمن بسباق 60 مترا في الموسم الحالي

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تجاوز العداء الأمريكي كريستيان كولمان حامل الرقم القياسي العالمي بداية بطيئة وسجل أسرع زمن في سباق 60 مترا في الموسم الحالي خلال الأدوار التأهيلية لبطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى في البوكيركي بولاية نيو مكسيكو ليل الجمعة.

وبسهولة فاز كولمان بالسباق مسجلا 6.48 ثانية في أول منافسة يشارك فيها هذا الموسم.

وكولمان هو من أبرز المرشحين للفوز بالذهبية الأولمبية لسباق 100 متر في أولمبياد طوكيو 2020 بصفته بطل العالم.

وعن هذا الأداء قال الرياضي الأولمبي المعتزل آتو بولدون المعلق الرياضي الحالي في شبكة إن.بي.سي :"نحن ننتظر تحطيم أرقام عالمية.. إذا كان هذا هو الأداء الذي يستطيع تقديمه فإنه يعني أن بوسعه تحدي 6.34 ثانية في نهائي السباق يوم السبت".

وكان كولمان (23 عاما) سجل الرقم القياسي العالمي وهو 6.34 ثانية في نفس المكان قبل عامين.

وقال كولمان بعد السباق :"شعور جيد جدا.. أتمنى أن استغل هذا في إعداد نفسي للموسم خارج القاعات والتأهل للألعاب الأولمبية".

وشهدت منافسات أخرى أيضا تسجيل أفضل أرقام وأزمنة في الموسم.

وسيطرت وادلين جوناثاس على تصفيات سباق 400 متر وفازت بفارق يزيد عن ثانية كاملة عندما سجلت 51.32 ثانية بينما تفوقت تشيس إيلي في دفع الجلة مسجلة 18.99 متر.

وفاز بول تشليمو حامل الفضية الأولمبية لسباق خمسة آلاف متر بسباق ثلاثة آلاف متر مسجلا ثماني دقائق و00.14 ثانية في حين فازت شيلبي هويهان بسباق ثلاثة آلاف متر للسيدات في ثماني دقائق و52.03 ثانية وهو اللقب الوطني رقم 11 لها على المضمار.