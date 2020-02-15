جوميز: طالبت اللاعبين بحسم التأهل لنهائي البطولة العربية من مباراة الذهاب

تحدث الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي عن المواجهة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي البطولة العربية

وقال جوميز في المؤتمر الذي حضرة صبري المنياوي مدير الكرة ومحمد مجدي حارس المرمي: "مواجهة الرجاء مهمة وصعبة للغاية، أضمن للجميع أن جميع اللاعبين سيتحلو بالروح القتالية والرجولة من أجل الفوز وإسعاد الجماهير".

وأضاف المدير الفني للإسماعيلي: "أعلم أن فريق الرجاء يعاني من غيابات مثلنا لكنني حرصت على دراستهم جيدًا، وطالبت اللاعبين بأهمية حسم المباراة من مواجهة الذهاب، مباراة الغد ستكون مختلفة تمامًا ولمست مدى الحماس والتعطش لدى اللاعبين سعيًا لاستعادة طريق الانتصارات".

واستطرد: "الفريق يضم لاعبين مميزين ولدي ثقة كاملة في البدلاء على تعويض الغيابات الأساسية بالفريق، الشامي لاعب جيد جدا، و أرى أنه موهوب ويمتلك قدرات فنية وبدنية مميزة، ينقصه فقط اللمسة الأخيرة التي نسعى لحلها من أجل هز الشباك وتجنب إهدار الفرص السهلة".

وفي سياق متصل قال ديديه جوميز: "خسارة الزمالك كان بها بعض الأخطاء لن تتكرر، لعبنا شوط أول جيد أمام الزمالك لكن الشوط الثاني كان به بعض الأخطاء".