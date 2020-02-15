الشرطة البريطانية تخلي محطة إيستون وسط لندن

أخلت الشرطة البريطانية، مساء السبت، محطة إيستون، بوسط لندن؛ لأسباب لم تُعلن حتى الآن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.