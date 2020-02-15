الشرطة البريطانية تخلي محطة إيستون وسط لندن

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أخلت الشرطة البريطانية، مساء السبت، محطة إيستون، بوسط لندن؛ لأسباب لم تُعلن حتى الآن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.