 الشرطة البريطانية تخلي محطة إيستون وسط لندن - بوابة الشروق
السبت 15 فبراير 2020 5:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

الشرطة البريطانية تخلي محطة إيستون وسط لندن

نور رشوان
نشر فى : السبت 15 فبراير 2020 - 5:19 م | آخر تحديث : السبت 15 فبراير 2020 - 5:19 م

أخلت الشرطة البريطانية، مساء السبت، محطة إيستون، بوسط لندن؛ لأسباب لم تُعلن حتى الآن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك