 وزير النقل يمهل مسئولي هيئة الطرق بأسوان شهرا لإنهاء تنفيذ عدد من الكباري - بوابة الشروق
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وزير النقل يمهل مسئولي هيئة الطرق بأسوان شهرا لإنهاء تنفيذ عدد من الكباري

حمادة بعزق
نشر فى : السبت 15 فبراير 2020 - 11:16 ص | آخر تحديث : السبت 15 فبراير 2020 - 11:16 ص

أعطى وزير النقل الفريق كامل الوزير، مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري بأسوان، مهلة شهر لإنهاء تنفيذ عدد من الكباري داخل المحافظة.

كان الوزير تحدث مع المسئولين عن بطء تنفيذ أعمال الكباري بالمرحلة الأولى للكوبري الشرقي بوضع الخوازيق في مشروع محور بديل خزان أسوان، والذي يقام بهدف الحفاظ على جسم خزان أسوان، وخدمة الحركة السياحية من وإلى مطار أسوان، وكذلك خدمة النقل المؤدية إلى الطريق الصحراوي الغربي بمدينة أسوان.

كما أشار وزير النقل إلى بطء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى، وكذلك استغلال ناتج أعمال الحفر، عن طريق ردم منطقة "خور"؛ حتى يمكن الاستفادة منها مستقبلا لخدمة المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل، اليوم السبت، محافظة أسوان؛ لتفقد مواقع تنفيذ عددا من المحاور والكباري.

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