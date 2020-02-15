 وزير الخارجية العراقي: حريصون على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار - بوابة الشروق
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وزير الخارجية العراقي: حريصون على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار

محمد علي الحكيم
محمد علي الحكيم
(د ب أ)
نشر فى : السبت 15 فبراير 2020 - 9:47 م | آخر تحديث : السبت 15 فبراير 2020 - 9:47 م

قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم السبت إن العراق يعتمد سياسة الابتعاد عن المحاور والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والدولية بالمنطقة.

وجاءت تصريحات الحكيم خلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في ألمانيا، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية العراقية.

ونقل البيان عن الحكيم قوله إن "العراق سيبقى على تواصل دائم مع أشقائه العرب وداعم لجهود الجامعة العربية وأمينها العام في مساعي توحيد الكلمة والموقف العربي".

وبحسب البيان، فان الجانبين ناقشا "التحضيرات اللازمة لانعقاد القمة العربيّة في دورتهاال 31 المُزمَع عقدها في الجزائر، والموضوعات التي ستُعرَض على طاولة النقاش في القمة الخامسة العربية-الأفريقية المقرر عقدها في الرياض، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على صعيد الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية".


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