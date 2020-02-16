واشنطن: واثقون من عدم قدرة روسيا على إتمام خط أنابيب «نورد ستريم 2»

قال وزير الطاقة الأمريكي دان بروليت، إنه واثق من أن روسيا لن تكون قادرة على إتمام خط أنابيب السيل الشمالي 2 (نورد ستريم 2) في بحر البلطيق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في معارضتها للمشروع.

وبسؤاله عن الجهود الروسية للتحايل على العقوبات الأمريكية على خط الأنابيب، قال بروليت: "لا يستطيعون ذلك"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "إذا قاموا بتطويره ، سنرى ما سيفعلون، لكن لا أعتقد أن الأمر سيكون سهلا كما يعتقدون".

وفي النزاع حول مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، تحذر الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الغاز الروسي، وتعمل على عرقلة هذا المشروع عبر فرض عقوبات على الشركات المشاركة فيه.

وتؤيد ألمانيا المشروع وتنتقد العقوبات، بينما تعارض دول أخرى في الاتحاد، وبينها بولندا، المشروع، حيث تخشى من تزايد النفوذ الروسي في سوق الطاقة الأوروبية، ولذلك تدعم هذه الدول الموقف الأمريكي.