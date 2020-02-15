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يقف فريق العمل من شباب غجريين، باستوديو متواضع بالعاصمة الهنجارية بودابيست، ليقدموا فيديو ترويجى للقناة الوليدة ووسط بسمات الفريق في وجه الكاميرا يصرخ الجميع بعبارة "عن ثقافة الغجر وليست حصرا على الغجر"، معلنين هدف القناة لنقل ثقافة مجتمع الغجر للآخرين وليس للإنغلاق على الغجر فقط.

ووفقا لـ"فرانس 24"، فقناة «ديخ»، هى أول قناة ناطقة بالغجرية تنطلق بالقارة الأوروبية للتوعية بقضايا المجتمع المهمش.

وبعدد 10 مليون غجرى، فهم يشكلون أكبر أقلية بالاتحاد الأوروبى، بواقع 7% إجمالى عدد سكان أوروبا.

وبحسب بيانات للاتحاد الأوروبى، يعانى 80% من مجتمع الغجر من الفقر الشديد والعنصرية ضدهم والتمييز ضد أطفالهم فى مختلف المدارس.

وبدأت قناة ديخ التى تعنى "أنظر" بالغجرية عام 2015 على اليوتيوب، ومع جذبها الكثير من الجماهير توسعت القناة لتصبح قناة تلفزيونية بوسع أى مواطن هنجاري مشاهدتها على التليفزيون الأرضى منذ سبتمبر الماضى.

والقناة تعرض برامج خفيفة متنوعة ومحتويات شبابية، كما تعرض برنامج لتعليم اللغة الغجرية.

ومع تزايد الاستثمار بالقناة الناجحة، تقرر بثها فضائيا أبريل المقبل فى أستوديو أكثر تطورا.

ومن المقرر عرض برامج تبث من الأستوديو، وكذلك برامج تبث من البيت أبرزها برنامج لتحضير وتناول الإفطار الغجرى.

ومن مكتبها الذى يستخدم أيضا كغرفة مكياج لفريق العمل، تقول فروسينا بيلو العاملة بالقناة، إنهم جميعا بدأوا كهواة حتى أصبحوا محترفين بالمهنة.

وأما ابن عم فروسينا فهو إليك بيلو مؤسس القناة ذى الـ48 عاما، والذى نشأ بأحد مستوطنات الغجر بمدينة ناجيكست مع 9 من إخوته فى بيت من القش والطوب الأحمر.

وبدأ ولع "إليك" بالإعلام منذ أن اشترى له أباه الذى كان عاملا كاميرا صغيرة.

ويقول "إليك"، إنه منذ حاول العمل بمجال الإعلام كان يواجه التجاهل من القنوات فقط، مضيفا أن الإعلام لم يكن يبث شيئا عن الغجر سوى نشرة ثقافية قصيرة بالفقرة الصباحية لا يشاهدها أحد.

ويتابع إليك "لا تهتم الميديا بالغجر إلا عندما يكون الأمر سيئا إذا ارتكب أحدهم جريمة مثلا فحينها لا يألوا الإعلام جهدا لإظهارها والتحدث عنها".

وبمعدات بسيطة معظمها مستعارة من الأصدقاء، بدأ إليك قناته منذ سنين مستهلا إياها ببرامج تتخللها مقابلات بضيوف واستماع للموسيقى، وبعد اشتهار البرنامج تم تحويله لبرنامج حوارى بالكامل.

وتوسعت القناة لعرض الكليبات الغنائية للغجر والتى حصدت ملايين المشاهدات.

وبعد ذلك أنتجت القناة على اليوتيوب، مسلسل يناقش قضية الديون الشائعة بهنجاريا، وشارك بعمل المسلسل ممثلين غجر وهنجاريين على حد سواء.

ورغم النجاح الباهر إلا أن القناة واجهت العديد من الهجمات كمن يرسمون الجرافيتى المسيئ للغجر على الجدران الخارجية لأستوديوهاتها.

واتهم السياسيون اليمينيون بهنجاريا القناة، بالترويج للإنفصالية والتمويل الخارجي وتهديد الأمن القومى للبلاد.

ويرد رجل الأعمال الهنجارى المهتم، على تلك الاتهامات مؤكدا أن القناة تسد فجوة كبيرة بالسوق الإعلامى وأن الجماهير أبدوا تفاعلا كبيرا مع البرامج المعروضة على القناة وتحديدا برامج الطبخ الغجرى.

ويقول دانيال سيزالى رئيس تحرير موقع ميديا 1 هو الإخبارى، إن القناة نموذج إيجابى يحتذا به إذ تنتج برامجها بتكلفة قليلة ولكن نجاحها أجبر الكثير من المستثمرين والمعلنين على دعمها.

ويعمل بالقناة 20 من فريق العمل كلهم غجر، ولكن إليك يطمح لزيادة العدد وتنويع من فيه من غجر وغيرهم معا.

ويقول إليك إن أفضل شعور يحس به، حينما يعود لمدينته الغجرية ناجييسك، ويرى الغجر يتجمعون على القناة لمشاهدتها سويا.