وزير الدفاع الأمريكي: سماح الأوروبيين لهواوي ببناء شبكة الجيل الخامس يهدد الناتو

حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم ، السبت ، الأوروبيين من أن السماح للمجموعة الصينية العملاقة للاتصالات (هواوي) ببناء شبكة الجيل الخامس قد يهدد حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن إسبر قوله خلال مؤتمر الأمن المنعقد في ميونخ :"إذا لم ندرك التهديد ونتحرك، فإن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تهديد أنجح تحالف عسكري في التاريخ (حلف شمال الأطلسي).

وأضاف أن واشنطن تعمل مع شركات تكنولوجية في الولايات المتحدة ودول حليفة لتطوير بدائل لخدمة الجيل الخامس للاتصالات الصينية وتختبرها بالفعل في القواعد العسكرية الأمريكية .. معربا عن ثقته بأن تطوير شبكات الجيل الخامس الآمنة الخاصة ببلاده سيتفوق على أي مكاسب متوقعة من الشراكة مع المزودين الصينيين الذين يستجيبون لقيادة الحزب الصيني في إشارة إلى شركة هواوي الصينية.