روسيا: نتوقع من تركيا ضمان أمن سائحينا وبعثاتنا الدبلوماسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم السبت، إن روسيا تتوقع من السلطات التركية أن تبذل كل ما في وسعها لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية والسياح الروس، وذلك بعد تلقي السفير الروسي لدى تركيا أليكسي يرخوف تهديدات مباشرة.

وقال جروشكو للصحفيين: "الوضع الأمني يقلقنا كثيرا، ونعوّل على السلطات التركية أن تفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن موظفي السفارة وليس الدبلوماسيين فقط"، حسبما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف جروشكو أن "هذا ينطبق على جميع المواطنين الروس بشكل عام... أنتم تعلمون أننا نراقب بعناية الوضع الأمني في جميع البلدان، لدينا قسم خاص مسؤول عن ذلك، وننشر على موقع وزارة الخارجية (الروسية) الإلكتروني بانتظام معلومات عن الوضع في هذا أو ذاك البلد، مع التوصيات المناسبة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قد صرح، أمس الجمعة، بأن الكرملين واثق من أن تركيا ستتخذ جميع الإجراءات من أجل سلامة موظفي السفارة وكل شخص روسي هناك.

يذكر أن السفير الروسي لدى تركيا أليكسي يرخوف، كشف عن تلقيه تهديدات مباشرة بعد أن تفاقم الوضع في إدلب السورية والذي تسبب في "هستيريا" معادية لروسيا على شبكات التواصل الاجتماعي التركية.