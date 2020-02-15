ضبط شخصين عقب إطلاق أعيرة نارية اعتراضا على زواج والدة أحدهما بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط سائق وخاله بحوزتهما سلاحا ناريا وسلاحا أبيض في الساحل؛ عقب إطلاقه أعيرة نارية اعتراضا على زواج والدته من أحد الأشخاص.

كانت وردت معلومات لقسم شرطة الساحل بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري وبصحبته آخر بحوزته سلاح أبيض، حال تواجدهما أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وتمكنت مباحث القسم من ضبطهما، وتبين أنهما (سائق وبحوزته سلاح ناري - خاله وبحوزته سلاح أبيض "سيف" - مقيمان بمنطقة روض الفرج)، واعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع والدة السائق وآخر اعتراضا على زواجهما دون علمهما، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.