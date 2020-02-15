علاوي: اقتربنا من تحقيق «إنجاز تاريخي» بتشكيل حكومة مستقلة

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، إنه اقترب من تحقيق «إنجاز تاريخي» بتشكيل حكومة مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي، وفقًا لتعبيره.

وأضاف «علاوي» في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن طرح أسماء الحكومة سيكون خلال الأسبوع الجاري، آملًا في «استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب».

جدير بالذكر أن العراق يشهد احتجاجات مستمرة منذ الأول من أكتوبر الماضي؛ للمطالبة بزيادة فرص العمل والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات.