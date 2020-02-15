انهيار أجزاء من عقار قديم بحي الجمرك غرب الإسكندرية

انهارت، مساء الجمعة، أجزاء من عقار قديم يحمل رقم 12 "خالٍ من السكان" كائن في شارع محمد العربي، منطقة اللبان، التابعة لنطاق حي الجمرك، غرب محافظة الإسكندرية، دون أن يُسفر عن إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بوقوع الانهيار.

وبانتقال قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي الجمرك.

تم عمل كردون في محيط العقار، وجارٍ رفع الآثار الناتجة عن الإنهيار، وإزالة الأجزاء المُعلقة حرصًا على أرواح المواطنين.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وأخطرت النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.