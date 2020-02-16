الفخفاخ: انسحاب النهضة من تشكيل الحكومة يضع البلاد في وضعية صعبة

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، والتي ضمت مستقلين ووزراء عن حزب النهضة وأحزاب أخرى.

وقال «الفخفاخ»، خلال إعلانه تشكيل الحكومة، مساء السبت، إن «حركة النهضة، كشريك أساسي، اختارت الانسحاب من التشكيلة المقترحة؛ بسبب عدم إشراك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي»، لافتًا إلى أن «الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة»، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أن الخيار يقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة للحكومة، مشيرًا إلى استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا.

وأعلنت حركت النهضة في تونس، في وقت سابق من اليوم، انسحابها من تشكيلة الحكومة التونسية المقترحة برئاسة رئيس الوزراء التونسي المكلف، إلياس الفخفاخ، كما قالت إنها لن تصوت لصالح حكومة الفخفاخ.